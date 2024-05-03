В Монголии огнем уничтожено 38430 гектаров земли

CentralAsia (MNG) - По предварительной оценке, в Монголии огнем уничтожено 38430 гектаров земли. Об этом в четверг сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

«Лесостепные пожары произошли в сомоне Норовлин монгольского аймака Хэнтий и в сомоне Матад монгольского аймака Дорнод. В ликвидации очагов возгорания были задействованы пожарные и местные жители», — отмечается в официальном сообщении.

Специалисты отмечают, что большинство лесостепных пожаров возникают из-за халатности людей, неосторожного обращения с огнем и выжигания травы в весенний период.

Ввиду этого, Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии снова предупредило жителей Улан-Батора и 21 монгольского аймака не разводить костры и не бросать окурки на землю в засушливых местностях.

С начала 2024 года в Монголии было зарегистрировано в общей сложности 44 лесостепных пожара, в результате которых было уничтожено более 435 тыс. га лесов и пастбищ.

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