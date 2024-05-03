Более 10 000 человек погребены под обломками в Газе, - ООН

// © ЮНИСЕФ/A. Загут

CentralAsia (CA) - Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что более 10 тыс. человек в Газе могут быть погребены под обломками. На фоне интенсивных израильских бомбардировок большей части сектора с воздуха, суши и моря целые кварталы были полностью разрушены. Извлечение тел погибших из-под обломков представляет собой огромную проблему из-за нехватки бульдозеров, экскаваторов и персонала.

На извлечение тел с помощью имеющихся в наличии примитивных инструментов может уйти до трех лет. На фоне повышения температуры воздуха неизбежно ускорится процесс разложения тел, что потенциально увеличит угрозу распространения смертельно опасных болезней.

По оценкам экспертов ООН по разминированию, по всей территории Газы может быть разбросано около 7500 тонн неразорвавшихся боеприпасов, на обезвреживание которых может уйти до 14 лет. Чтобы снизить риск для гражданского населения, Служба ООН по разминированию обратилась к международному сообществу с призывом оказать помощь в удалении взрывоопасных пережитков войны.

Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что почти все из 600 тысяч детей, укрывающихся сейчас в южном приграничном городе Рафах, «ранены, больны или недоедают».

После вывода израильских войск из Хан-Юниса в прошлом месяце наблюдатели ООН сообщили, что улицы и общественные места в этом городе усеяны неразорвавшимся боеприпасами. Кроме того, были обнаружены 1000-фунтовые (450-килограммовые) бомбы, лежащие на главных перекрестках и внутри школ.

В настоящее время проводится оценка ущерба на объектах, принадлежащих Ближневосточному агентству ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), и составление карты зон повышенного риска.

В анклаве также находится около 37 млн тонн мусора, который, вероятно, содержит около 800 тыс. тонн асбеста и других опасных веществ.