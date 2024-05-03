Из-за рекордной жары сотни тысяч рыб вымирают во Вьетнаме

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- 11:06, 03 мая 2024
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- Обновлено: 11:08, 03 мая 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Массовый падеж рыбы в водохранилище в провинции Донгнай на юге Вьетнама пролил новый свет на резкое повышение температуры в Юго-Восточной Азии, пишет CNN.
В апреле юг Вьетнама охватила сильная засуха, когда температура поднялась почти до 40 градусов по Цельсию, в результате чего фермеры изо всех сил пытались сохранить урожай.
Члены сообщества и местные СМИ обвиняют засуху, сильную жару и проблемы с управлением водохранилищем в качестве факторов, способствующих этому.
На последних фотографиях видно, как рыба лежит слоями друг на друге, грязная, сухая и разложившаяся.
Уровень воды в озере был слишком низким, чтобы животные могли выжить, поскольку в течение нескольких недель не было осадков.
Нгия, жительница района Транг Бом в провинции, рассказала, что рыба погибла из-за недостатка воды, добавив: «За последние 10 дней наша жизнь перевернулась с ног на голову из-за запаха».
Даже с многочисленными ведрами и сетями выловить всю рыбу представляется почти непреодолимой задачей.
В результате неудачной попытки восстановить водохранилище погибло около 200 тонн рыбы.
На снимках видно, что дно водоема заметно высохло, потрескалось и замутилось, а в оставшейся воде плавают скопления мертвой рыбы.
В рамках работ по ремонту водоема был установлен насос для удаления ила, чтобы у рыбы было больше пространства для передвижения.
Водохранилище обеспечивает водой посевы в районах Транг Бом и Винь Куу, и его руководство ранее сбрасывало воду из него в попытке спасти посевы ниже по течению.
Газета Tuoi Tre сообщила, что дополнительная вода, которую первоначально планировалось выпустить в водоем для разведения рыбы, вместо этого была отведена вниз по течению из-за «неумолимой жары».