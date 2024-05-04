Россия ввела ограничения на экспорт сахара

CentralAsia (CA) - В России ввели временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы, сообщили в телеграм-канале правительства РФ.

Запрет будет действовать до 31 августа. При этом российские власти предусмотрели исключения для экспорта в страны Евразийского экономического союза: Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

«Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка», — утверждает правительство.

По данным «Интерфакса», вопрос об ограничении экспорта сахара из РФ обсуждался в Минсельхозе в конце февраля. Необходимость запрета объяснялась «беспокойством по поводу активизации поставок сахара за рубеж». «В этой ситуации важно, чтобы к новому сезону были достаточные переходящие запасы», — говорил один из источников агентства.

В марте Минсельхоз сообщал, что с 1 августа 2023 года по конец февраля 2024-го Россия экспортировала более 700 тысяч тонн сахара, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Ведомство объясняло спрос на российский сахар тем, что он считается одним из самых доступных в мире.