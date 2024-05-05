Люди, которым нравятся громкие автомобили, могут быть садистами или психопатами,- исследование

CentralAsia (CA) - Отсутствие шума двигателя и выхлопа является одним из факторов, мешающих многим автолюбителям использовать электромобили, независимо от того, насколько быстро они могут ускоряться. Но задумывались ли вы когда-нибудь, почему некоторые люди любят громкий выхлоп, а другие нет?

Новое исследование показывает, что все это связано с типами личности и что любовь к шумным машинам может быть индикатором садистских или психопатических наклонностей.

Джули Эйткен Шермер, профессору психологии, менеджмента и организационных исследований в Западном университете в Лондоне, Онтарио, пришла в голову идея исследовать это когда выгуливала свою собаку недалеко от кампуса.

«Каждый день мы сталкиваемся с этими громкими автомобилями, пикапами и мотоциклами, которые дают неприятные последствия, и я поражаюсь», — сказала она CBC . «Моя собака была напугала . Я вижу, как убегают животные, находящиеся на деревьях, и белки на земле.

«Я подумала: «О, кто на самом деле хочет производить такой шум?» И как, типичный ученый, я пошла и провела обширные поиски, но ничего не нашела».

Поэтому Эйткен Шермер решила провести собственное исследование, опросив 529 студентов мужского, женского и «другого» факультета бизнеса. Она спросила участников, нравятся ли им громкие машины и будут ли они модифицировать свои собственные поездки, чтобы сделать их более шумными. Шермер также дала каждому человеку личностный тест «Короткая темная тетрада» (SD4), предназначенный для выявления четырех темных черт личности: нарциссизм, садизм, психопатия и макиавеллизм.

Она ожидала найти четкую связь между нарциссизмом и любовью к громким машинам, полагая, что головокружительный потенциал шумного двигателя понравится людям, которые любят привлекать к себе внимание. Но вместо этого она обнаружила более тесную связь с садизмом и психопатией.

«Похоже, это бессердечное пренебрежение к чувствам других людей и их реакциям», — сказал Эйткен Шермер CBC . «Это проявление психопатии, и они, вероятно, получают удовольствие, наблюдая, как люди пугаются».

Исследование ограничивалось изучением молодых студентов, изучающих бизнес в том же университете, и не задавалось вопросом об отношении к другим шумным транспортным средствам, таким как мотоциклы, поэтому результаты не обязательно отражают результаты, полученные в более крупной выборочной группе.