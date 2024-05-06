В Китайском культурном центре в Улан-Баторе прошел 3-й конкурс «Расскажи китайские истории»

CentralAsia (MNG) - В Китайском культурном центре в Улан-Баторе в пятницу прошел третий конкурс «Расскажи китайские истории» среди монгольских школьников.

Мероприятие было организовано компанией Chinese Testing International и Институтом Конфуция при Монгольском государственном университете по инициативе посольства КНР в Монголии.

По сообщению организаторов, цель конкурса заключается в оказании содействия культурному обмену между Китаем и Монголией.

В конкурсе приняли участие учащиеся из нескольких средних общеобразовательных школ Монголии с углубленным изучением китайского языка, которые выступили с 31 номером.

Победителем конкурса стал ученик 11 класса средней общеобразовательной школы «Хишиг» с углубленным изучением китайского языка Энхмэнд Эрдэнэцог.

Все участники конкурса были награждены дипломами и призами по итогам своих выступлений.

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