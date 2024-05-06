В ВУЗе Алматы слили список со студентками-девственницами: В Минцифры озвучили результаты проверки

КазНУ им. Аль-Фараби

CentralAsia (KZ) - По факту распространения персональных данных студенток Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби в Алматы возбуждено уголовное дело. При этом виновных накажут, даже если уголовное дело закроют. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В ведомстве заявили, что в КазНУ был направлен запрос о предоставлении разъяснений. Министерство обнародовало ответ, полученный из вуза.

«Сотрудник медицинской организаций, которая действует на основании договора с университетом, 6 февраля 2024 года посредством WhatsApp отправила документы в формате Excel со списком студентов, которым необходимо пройти флюорографическое исследование. Помимо Ф.И.О студентов в документе содержались сведения, относящиеся к медицинской тайне», - говорится в сообщении ведомства.

В адрес министерства не поступали обращения от граждан, чьи персональные данные были в списке.

«На сегодняшний день Департаментом полиции Алматы возбуждено уголовное дело по нарушению требований законодательства РК о персональных данных и их защите, в рамках которого сотрудники министерства были вовлечены в качестве специалистов и представили экспертное заключение по действиям университета. Стоит отметить, что в случае отсутствия фактов уголовного правонарушения, министерством будет рассмотрен вопрос привлечения виновных к административной ответственности», - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в WhatsApp-группу Казахстанского национального университета имени Аль-Фараби кто-то слил документы со списком студенток с первого по четвёртый курс. Помимо ФИО девушек, там были их ИИН, номера телефонов и медицинские данные, в том числе информация о том, кто из них девственница, а кто нет. Эти документы быстро разлетелись по чатам.

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