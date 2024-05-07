Сухие факты Монгольской экономики

CentralAsia (MNG) - Валовый объем промышленного производства увеличился на ₮859,0 млрд

По предварительным итогам, в первом квартале 2024 года валовый объем промышленного производства достиг ₮7,2 трлн, увеличившись на ₮859,0 млрд (13,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение произошло в основном за счет увеличения объемов производства горнодобывающей и карьерной продукции на ₮641,6 млрд (14,5%) и ₮125,4 млрд (9,9%) производства обрабатывающей промышленности соответственно.

По предварительным итогам, в первом квартале 2024 года валовая продукция горнодобывающей промышленности достигла ₮5,1 трлн, увеличившись на ₮641,6 млрд (14,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это увеличение произошло главным образом за счет увеличения добычи угля и бурого угля на ₮732,3 млрд (42,6%) и других видов добычи на ₮28,1 млрд (80,0%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По предварительным итогам первого квартала 2024 года реализация промышленной продукции достигла ₮12,9 трлн, увеличившись на ₮2,0 трлн (18,1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост в основном обусловлен увеличением продаж горнодобывающей продукции на ₮2,0 трлн (22,4%), а также продаж электроэнергии, тепловой энергии и водоснабжения на ₮79,6 млрд (14,7%).

Реализация продукции горнодобывающей промышленности увеличилась на ₮2,0 трлн (22,4%) по сравнению с тем же периодом предыдущего года, в основном за счет увеличения на ₮977,7 млрд (19,4%) продаж добычи угля и лигнита, на ₮1,0 трлн (30,8%) в реализации добычи металлических руд и ₮10,5 млрд (13,5%) в реализации прочих полезных ископаемых соответственно.

источник: middleasiannews.com

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