Казахстан вводит запрет на экспорт сахара

CentralAsia (KZ) - Казахстан вводит временный запрет на экспорт сахара до конца лета, чтобы обеспечить спрос казахстанцев на продукт, сообщает пресс-служба правительства РК.

Это решение приняли на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики.

Сейчас баланс запасов сахара на складах и объёмов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тысяч тонн, это половина годовой потребности страны (500-550 тысяч тонн).

«Запасы сахара и тростникового сырца на складах сегодня составляют 136 тысяч тонн. Вместе с квотой на ввоз российского сахара в размере 120 тысяч тонн до 31 августа 2024 года это порядка 256 тысяч тонн. Кроме того, у Казахстана есть квота на беспошлинный ввоз 300 тысяч тонн тростникового сырца для переработки до конца 2024 года. В среднем в месяц объём потребления составляет 46 тысяч тонн, летом спрос доходит до 60 тысяч тонн. Имеющихся запасов сахара более чем достаточно для обеспечения спроса на сахар до наступления нового урожая», – сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

Казахстанская сторона планирует провести переговоры с российскими коллегами для увеличения квоты на поставку российского сахара до конца года ещё на 100 тысяч тонн.

«В то же время для бесперебойного обеспечения казахстанцев сахаром на заседании МВК принято коллегиальное решение ввести временный запрет на экспорт сахара из Казахстана в третьи страны, в том числе и страны-участницы ЕАЭС, до 31 августа 2024 года. Данная мера не коснётся международного транзита», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

На прошлой неделе Россия ограничила вывоз сахара – тростникового, свекловичного, а также химически чистой сахарозы.

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