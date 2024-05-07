НТПП Монголии будет сотрудничать с Аргентинским экспортным агентством

CentralAsia (MNG) - ProCórdoba, Экспортное агентство провинции Кордова Аргентины, и Национальная торгово-промышленная палата Монголии 2 мая 2024 года провели онлайн-встречу и обменялись мнениями о деловых отношениях и сотрудничестве между двумя странами.

На онлайн-встрече генеральный директор ProCórdoba Роберто Россотто представил деятельность агентства. Исполнительный директор Кандело Гайдо Майна сообщил, что провинция Кордова в Аргентине лидирует в стране по экспорту и работает над продвижением и увеличением экспорта и интенсификацией торговли. Кроме того, она выразила готовность сотрудничать с Монголией.

Расширяя сотрудничество и экспорт двух стран, Монголия и Аргентина смогут увеличить товарооборот между Монголией и Аргентиной до 5-10 миллионов долларов США.

Заместитель генерального директора Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Магнайбаатар Цэндсурэн сказал, что между двумя странами существует традиционное сотрудничество с момента установления дипломатических отношений, и отметил важность укрепления торгового баланса между Монголией и Аргентиной после пандемии.

На онлайн-встрече обе стороны обменялись информацией и отметили, что две страны могли бы больше сотрудничать в сфере туризма, сельского хозяйства и пищевой промышленности. Они согласились, что организация деловых встреч, выставок и ярмарок поможет связать предприятия двух стран, предоставив владельцам бизнеса возможность рекламировать свою продукцию.

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