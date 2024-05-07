AustCham Mongolia выражает заинтересованность в сотрудничестве с Фондом национального благосостояния Монголии

CentralAsia (MNG) - 6 мая 2024 года Американская торговая палата в Монголии (AmCham), Европалата Монголии и Монгольско-австралийская торговая палата (AustCham Mongolia) провели пресс-конференцию для обсуждения Закона о Фонде суверенного благосостояния Монголии, недавно принятого Великий Государственный Хурал Монголии.

На пресс-конференции Брэд Кларк, председатель Австралийской торговой палаты Монголии и генеральный директор Sandvik Монголии, подчеркнул важность прозрачности при создании Фонда национального благосостояния. Он заявил, что такой Фонд принесет пользу нации в долгосрочной перспективе, обеспечивая прибыль и общее процветание. Кларк сравнил Фонд с наследием для будущих поколений, подчеркнув необходимость государственных образовательных программ, способствующих пониманию этой важной инициативы.

Подчеркнув опыт Австралии в работе с Суверенным фондом благосостояния, Австралийская торговая палата Монголии выразила заинтересованность в сотрудничестве с Монголией в области передового опыта работы ее нового Суверенного фонда благосостояния.

Жавхалантөгс Ганбаатар, директор по политике Американской торговой палаты в Монголии, подчеркнул необходимость рассмотрения и обсуждения положений нового закона о Фонде суверенного благосостояния Монголии, касающихся иностранных и внутренних инвесторов. Он выразил обеспокоенность тем, что нечеткие правила, касающиеся налогов и операций, могут привести к осторожности, колебаниям и потенциальным рискам для инвесторов.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения