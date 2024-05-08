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Монголия импортировала товары и сырье на $3,4 млрд с начала года

CentralAsia (MNG) -  С начала 2024 года Монголия импортировала товары и сырье на общую сумму 3,4 млрд долларов США. Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные во вторник Главным таможенным управлением страны.

За то же время товарно-сырьевой экспорт Монголии составил 4,9 млрд долларов, что на 2,9% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

При этом профицит внешнеторгового баланса страны достиг 1,5 млрд долларов.

Более 89,3% от общего объема экспорта Монголии составляет продукция горнодобывающей промышленности.

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