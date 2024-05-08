Банк Монголии в апреле приобрел 850,7 кг драгоценных металлов
CentralAsia (MNG) - В апреле этого года Банк Монголии (ЦБ Монголии) закупил 850,7 кг драгоценных металлов, увеличив общий объем закупок драгоценных металлов с начала этого года на 4,3 тонны.
С начала года филиалы Центробанка Монголи в аймаках Дархан-Уул и Баянхонгор приобрели 19,6 кг и 357,5 кг драгоценных металлов соответственно.
Цена покупки драгоценных металлов ЦБ Монголии определяется на основе цен на мировом рынке. Средняя цена покупки золота в апреле этого года составила 252 тысячи 256 тугриков.
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