Версия E-Mongolia 4.0 успешно доступна для публичного использования

CentralAsia (MNG) - 7 мая версия E-Mongolia 4.0, представляющая собой обновленную версию единой системы госуслуг и основанную на искусственном интеллекте, успешно вышла в открытый доступ благодаря разработке «Академии электронной Монголии». В церемонии открытия приняли участие более 200 гостей, в том числе премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, министр цифрового развития и связи Учрал Ням-Осор, другие депутаты парламента, представители правительства и частного сектора.

E-Mongolia, способная обслуживать 181 услугу 23 организаций, была представлена публике 1 октября 2020 года. На сегодняшний день в нем внедрены 1233 услуги 86 организаций и насчитывается 1,8 миллиона пользователей, что составляет более 70 процентов населения Монголии. За 4 года граждане успешно воспользовались 46 миллионами услуг. Таким образом, общий объем услуг позволил сэкономить 922 миллиарда тугриков на косвенных затратах и 144 миллиарда тугриков на прямых затратах.

Обновленная версия E-Mongolia 4.0 представляет интеллектуальные действия на основе искусственного интеллекта, которые защищают граждан.

Благодаря изменению интерфейса вся информация о транспортных средствах, движимом и недвижимом имуществе, а также о собственности предприятия поместилась в специальное поле в профильном разделе. Возможность поиска услуг с помощью голоса создана на основе искусственного интеллекта. Передавайте данные датчиков наводнений, воды и газа, получайте результаты медицинских анализов, просматривайте историю рецептов и другие услуги, доступные уже сейчас.

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