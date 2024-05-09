Asian Battery Minerals планирует зарегистроваться на Австралийской фондовой бирже

CentralAsia (MNG) - Компания Asian Battery Minerals, имеющая 3 проекта в Монголии, будет зарегистрирована на Австралийской фондовой бирже.

Испольнительный директор компании Ган-Очир Зундуйсурэн сообщил в интервью «Proactive Investors», что компания «Asian Battery Minerals», которая занимается разведкой важных полезных ископаемых, таких как никель, литий и медь в Монголии, будет зарегистрирована на австралийской фондовой бирже. При этом она будет зарегистрирована на фондовой бирже как обратное слияние (RTO) с базирующейся в Великобритании компанией Doriemus.

Обратное слияние — это процесс, при котором частная компания становится публичной без IPO и осуществляется путем покупки акций публичной компании частной компанией.

Ган-Очир Зундуйсурэн, исполнительный директор компании «Asian Battery Minerals», подчеркнул, что «разведка важных минералов, используемых в производстве аккумуляторных батарей, в Монголии проведена недостаточно, и у Монголии есть все возможности стать весомым игроком на рынке важных полезных ископаемых».

В интервью Global Business Reports он сказал: «Близость к Китаю, который является крупнейшим в мире рынком электромобилей и доминирует на всех этапах цепочки создания стоимости зарядных устройств и материалов для зарядных устройств, создает много возможностей для Монголии».

На долю китайских производителей аккумуляторов приходится 80 процентов мировых поставок аккумуляторов, одновременно КНР расширяет сеть добычи и переработки для поддержки производителей внутри страны.

Отметим, Международное энергетическое агентство сообщило, что в КНР находится более половины мировой переработки лития, 70% графита и более 30% никеля.

источник: middleasiannews.com

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