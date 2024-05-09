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В Монголии открылась первая передвижная выставка Катарского национального музея

CentralAsia (MNG) -  Перед поездкой в Монголию выставка «В движении» впервые открылась в Дохе в рамках празднования Года культуры 2022 Qatar-MENASA.

Национальный музей Катара (NMoQ) представил свою первую передвижную выставку в столице Монголии Улан-Баторе.

В сообщении, загруженном в Instagram во вторник, NMoQ объявил, что выставка «В движении», спонсируемая Министерством иностранных дел Катара, будет проходить в Национальном музее Монголии (NMoM) до 11 августа.

Во время открытия выставки шейха Абдулазиз Аль Тани, директор NMoQ, описал «В движении» как поездку посетителей в «уникальное историческое путешествие по нашему прошлому».

«Мы гордимся тем, что впервые представляем эту специальную выставку за пределами Катара, отмечая наши давние связи с Монголией и делясь нашей культурой с миром», — добавил шейх.

Энхбат Галбадрах, коллега шейха Абдулазиза в НММ, добавил, что национальный музей его страны «рад» представить выставку, инициированную Катаром.

«Мы размышляем о разнообразии человеческой цивилизации и скотоводческой ценности кочевой культуры, и эта специальная выставка дает монгольской аудитории уникальную возможность почувствовать ценность сравнения культуры и истории Катара и Монголии», — сказал Галбадрах.

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