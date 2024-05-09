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С начала года через КПП Замын-Ууд на монголо- китайской границе прошло более 700 тыс. человек

CentralAsia (MNG) -  С начала этого года пассажиропоток через крупнейший сухопутный КПП на на монголо- китайской границ Замын-Ууд в обе стороны превысил 700 тыс. человеко-раз, сообщили в администрации КПП.

Кроме того, за тот же период на КПП Эрэн-Хото, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/, было досмотрено и пропущено в обе стороны 180 тыс. транспортных средств.

В мае этого года заметно возросло число туристических групп, прибывающих из Монголии в Китай, на фоне продолжающегося бума трансграничных путешествий.

Для повышения эффективности прохождения таможенного и паспортного контроля туристам предлагают воспользоваться технологиями по распознаванию лиц.

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