Родословное древо, начиная с Чингисхана, зарегистрировано в ЮНЕСКО

CentralAsia (MNG) - Национальная библиотека Монголии зарегистрировала «Родословное письмо князей семи хошуунов четырех аймаков Халха, начиная с Эзэн Богдо Чингисхана» (Генеалогическое древо, начиная с Чингисхана) в списке документального наследия Азии и Тихоокеанского региона ЮНЕСКО «Память мира».

В Монголии девять памятников зарегистрированы в списке документального наследия программы ЮНЕСКО «Память мира», восемь из которых номинированы и зарегистрированы Национальной библиотекой Монголии.

В настоящее время в выставочном зале Национального музея Чингисхана экспонируются «Родословное письмо князей семи хошуунов четырех аймаков Халха, начиная с Эзэн Богдо Чингисхана».

10-я Генеральная сессия Азиатско-Тихоокеанского комитета программы ЮНЕСКО «Память мира» впервые пройдет в Улан-Баторе 6-10 мая 2024 года.

В этом году в качестве документального наследия зарегистрировано «Родословное письмо князей семи хошуунов четырех аймаков Халха, начиная с Эзэн Богдо Чингисхана» (The Family Chart of Hereditary Lords of the Khalkha Mongols, the House of Genghis Khan) и первая почтовая марка Монголии «Элдэв-Очир» (Mongolia’s First Postage Stamp Eldev-Ochir).

В настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе многочисленные библиотеки, архивы и учреждения занимаются вопросами сохранения народной памяти о документальном наследии народов данного региона.

