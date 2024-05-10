Монгольский бегун получил официальный сертификат Книги рекордов Гиннесса
CentralAsia (MNG) - Ганзориг Улаанхуу, монгольский бегун, получил специальный и официальный сертификат Книги рекордов Гиннеса.
Чтобы продвигать свою монгольскую культуру посредством бега, он пробежал дистанцию 42,195 км за 04 часа 22 минуты 59 секунд на Лондонском марафоне, состоявшемся 21 апреля 2024 года, в своих монгольских сапогах с загнутым носом, жилете и шляпе.
Так он получил сертификат рекордсмена Книги Гиннесса в категории «Fastest marathon wearing traditional Mongolian boots».
источник: middleasiannews.com
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