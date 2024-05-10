Монгольский бегун получил официальный сертификат Книги рекордов Гиннесса

CentralAsia (MNG) - Ганзориг Улаанхуу, монгольский бегун, получил специальный и официальный сертификат Книги рекордов Гиннеса.

Чтобы продвигать свою монгольскую культуру посредством бега, он пробежал дистанцию ​​42,195 км за 04 часа 22 минуты 59 секунд на Лондонском марафоне, состоявшемся 21 апреля 2024 года, в своих монгольских сапогах с загнутым носом, жилете и шляпе.

Так он получил сертификат рекордсмена Книги Гиннесса в категории «Fastest marathon wearing traditional Mongolian boots».

источник: middleasiannews.com

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