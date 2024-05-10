К декабрю 2024 года Монголия полностью обеспечит потребности внутреннего рынка в яйцах

CentralAsia (MNG) - В 2023 году в стране было продано около 500 млн яиц, из них 300 млн, или около 60%, поставили отечественные предприятия. 50 процентов из них произвело ООО «НВЦ».

60 процентов поставляют отечественные предприятия, такие как ООО «НВЦ» и ООО «Тумэн шувуут».

В этом году поголовье птиц увеличится до 1,5 миллиона. Как сообщил исполнительный директор компании Баатарбилэг Цэрэндаваа, к концу 2024 года в сотрудничестве с другими производителями яиц потребность внутреннего рынка в них будет полностью удовлетворена.

Поголовье птицы на птицефабрике «Баян» ООО «НВЦ» насчитывает миллион. Данная птицефабрика поставляет 600 000 яиц в день и имеет комплексные предприятия по выращиванию цыплят, сортировке и упаковке яиц, производству полуфабрикатов и кормов.

источник: middleasiannews.com

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