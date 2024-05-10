Цэндбаатар одержал десятую победу на профессиональном боксерском ринге. ВИДЕО
CentralAsia (MNG) - Бронзовый призер чемпионата мира по любительскому боксу, чемпион Азиатских игр, двукратный чемпион Азии Цэндбаатар Эрдэнэбат одержал свою 10-ю победу в профессиональном боксе.
Его десятым соперником стал 36-летний боксер из Пуэрто-Рико Альберт Меркадо, на счету которого 17 побед, шесть поражений и одна ничья.
Их бой состоялся в Whitesands Event Center в Плант-Сити, штат Флорида, США.
Цэндбаатар скоро отправится в Таиланде, где с 21 мая по 2 июня пройдет олимпийский квалификационный турнир по боксу к Олимпийским играм 2024 года в Париже. В связи с этим после четырехдневного отдыха он отправится в Бангкок, чтобы присоединиться к национальной сборной и принять участие в совместной тренировке.
источник: middleasiannews.com
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