Аз-Эрдэнэ из Хубсугул аймака стала чемпионкой мира по шахматам в Перу

АЗ-ЭРДЭНЭ Нямдаваа

CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира по шахматам среди школьников «Peru 2024» проходит с 30 апреля по 10 мая в Перу.

Школьница аймака Хубсугул АЗ-ЭРДЭНЭ Нямдаваа стала чемпионкой мира среди девочек до 7 лет. Она одержала восемь побед подряд без единого поражения.

В 2023 году девочка Аз-Эрдэнэ выиграла в категории 6 лет молодежное первенство страны по шахматам.

В соревнованиях представлены 12 категорий участников:

Мальчики/девочки до 7 лет (день рождения после 1 января 2017г.)

Мальчики/девочки до 9 лет (день рождения после 1 января 2015г.)

Мальчики/девочки до 11 лет (день рождения после 1 января 2013г.)

Мальчики/девочки до 13 лет (день рождения после 1 января 2011г.)

Юноши/девушки до 15 лет (день рождения после 1 января 2009г.)

Юноши/девушки до 17 лет (день рождения после 1 января 2007г.)

источник: middleasiannews.com

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