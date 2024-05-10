экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Аз-Эрдэнэ из Хубсугул аймака стала чемпионкой мира по шахматам в Перу
АЗ-ЭРДЭНЭ Нямдаваа
АЗ-ЭРДЭНЭ Нямдаваа

CentralAsia (MNG) -  Чемпионат мира по шахматам среди школьников «Peru 2024» проходит с 30 апреля по 10 мая в Перу.

Школьница аймака Хубсугул АЗ-ЭРДЭНЭ Нямдаваа стала чемпионкой мира среди девочек до 7 лет. Она одержала восемь побед подряд без единого поражения.

В 2023 году девочка Аз-Эрдэнэ выиграла в категории 6 лет молодежное первенство страны по шахматам.

В соревнованиях представлены 12 категорий участников:

  • Мальчики/девочки до 7 лет (день рождения после 1 января 2017г.)
  • Мальчики/девочки до 9 лет (день рождения после 1 января 2015г.)
  • Мальчики/девочки до 11 лет (день рождения после 1 января 2013г.)
  • Мальчики/девочки до 13 лет (день рождения после 1 января 2011г.)
  • Юноши/девушки до 15 лет (день рождения после 1 января 2009г.)
  • Юноши/девушки до 17 лет (день рождения после 1 января 2007г.)

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com