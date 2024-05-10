Кожевенные фабрики будут внедрять международные стандарты LWG

CentralAsia (MNG) - В рамках создания и развития «Эко-индустриального парка Эмээлт» будет реализован проект по поддержке конкурентоспособности и восстановлению города Улан-Батор.

Фабрики по переработке кожи, действующие в настоящее время в Улан-Баторе, будут перенесены в «Эко-промышленный парк Эмээлт». Чтобы поднять эти фабрики на уровень международных стандартов, Монголия будет сотрудничать с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), чтобы помочь фабрикам соответствовать стандартам Кожевенной рабочей группы (Leather Working Group - LWG).

Также консультационные услуги предоставит ЮНИДО, имеющая международный опыт внедрения технологий очистки сточных вод в этом секторе.

Таким образом, было решено сотрудничать в разработке технологической схемы очистных сооружений «Эко-индустриальный парк Эмээлт», включая этапы планирования, проектирования и строительства проекта.

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