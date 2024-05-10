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С начала 2024 года Монголия экспортировала в Китай 24,7 млн тонн угля

CentralAsia (MNG) -  С начала 2024 года Монголия экспортировала в Китай 24,7 млн тонн угля. Об этом в четверг сообщило Министерство финансов Монголии.

Данный показатель вырос на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отмечается в официальном сообщении.

На сегодняшний день горнодобывающая промышленность является одной из главных драйверов монгольской экономики. Монголия богата природными ресурсами, такими как золото, серебро, железо, уголь, медь, молибден, вольфрам, олово, никель, цинк и плавиковый шпат.

При этом большая часть добываемого в Монголии угля приходится на каменноугольное месторождение Таван-Толгой, которое является одним из крупнейших угольных месторождений в мире. Его запасы составляют 6,5 млрд тонн угля, около 40% этих запасов — высококалорийный коксующийся уголь.

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