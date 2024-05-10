Годовая инфляция в Монголии в апреле 2024 года составила 6,4%

CentralAsia (MNG) - Годовая инфляция в Монголии в апреле 2024 года составила 6,4%. Об этом в четверг сообщил Национальный статистический комитет страны.

Этому напрямую способствовал рост цен на образовательные услуги на 16,8%, продовольственные товары, безалкогольные напитки и минеральную воду — 8,7%, лекарственные препараты и медицинские услуги — 7,4%, услуги общественного питания и проживания в общежитиях, а также гостиничные услуги — 6,1%, одежду, текстиль и обувь — 5,7%, мебель, бытовую технику и электронику — 5,5%, говорится в официальном сообщении.

По сообщению Центрального банка /ЦБ/ Монголии, в марте 2024 года годовая инфляция в Монголии составляла 7%. При этом в столице страны Улан-Баторе, где проживает более половины 3,5-миллионного населения страны, этот показатель также остался на уровне 7%.

Согласно отчету Азиатского банка развития (АБР) «Перспективы развития Азии до 2024 года», ВВП Монголии вырастет на 4,1% в нынешнем году и на 6% в следующем.

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