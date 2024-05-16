Частная авиакомпания начнет прямые рейсы по маршруту Улан-Батор—Прага

CentralAsia (MNG) - Министерство дорожно-транспортного развития поставило перед собой цель «ДЕШЕВЫЕ БИЛЕТЫ – ДОСТУПНЫЕ ПОЛЕТЫ» в секторе воздушного транспорта и уделяет особое внимание увеличению маршрутов и частоты полетов.

В связи с этим ООО «Eznis Airways» планирует с 12 июня 2024 года выполнять прямые рейсы по маршруту Улан-Батор—Прага—Улан-Батор.

В конце июня 2024 года компания также планирует начать регулярные рейсы в Гонконг, Пусан и Чонджу.

Название авиакомпании «eznis» означает «easiness in flight» (легкость в полете). Название состоит из двух частей, которые в совокупности означают «easy flight» (легкий полет): первые две буквы «ez» означают «легкий» на английском языке, а «нис» — монгольское слово, означающее «летать». Логотип Eznis представляет собой компас с восемью пунктами назначения. Мягкое цветочное изображение было выбрано, чтобы дать пассажирам ощущение расслабления и снятия стресса.

источник: middleasiannews.com

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