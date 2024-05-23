Сегодня в Монголии отмечают праздник Весак

CentralAsia (MNG) - Праздник тысячи подношений или Дончод хурал — один из главных буддийских праздников.

В Монголии 23 мая празднуют Весак. В этом году он отмечается в день полнолуния первого летнего месяца лунного календаря, который выпадает на конец мая — начало июня григорианского календаря.

Весак (монг, Дончод хурал) — один из главных буддийских праздников. В переводе с монгольского языка означает «Праздник тысячи подношений».

День Будды Пурнима (Весак) как официальный государственный праздник Монголия отмечает 5-й год подряд.

На главной площади Улан-Батора этот праздник массово отмечается с чтением буддийских мантр и религиозным танцем Цам.

Цам - торжественное религиозное служение, совершаемое ежегодно на открытом воздухе в буддийских монастырях (дацанах) Монголии.

Обряд состоит из танцевальной пантомимы, исполняемой ламами, которые маскируются докшитами (хранителями), то есть надевают маски из папье-маше, изображающие докшита, и вместе с шанаками (ламами-созерцателями), выступающими без масок, но в соответствующем одеянии, совершают по намеченному кругу религиозный танец, жестикулируя руками.

Празднование Международного дня Весак в ЮНЕСКО.

Пункт 27 включен в предварительную повестку дня 219-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО по просьбе Бутана, Индонезии, Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда и Шри-Ланки.

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