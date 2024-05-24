Послы Центральной Азии, Монголии и стран Карибского бассейна провели первую встречу в Брюсселе

CentralAsia (MNG) - По инициативе группы послов Центральной Азии и Монголии, аккредитованных в Бельгии, состоялась первая совместная неформальная встреча глав дипломатических миссий Центральной Азии, Монголии и карибской группы послов. Целью встречи стал обмен опытом по расширению торгово-экономического и отраслевого партнёрства, а также построению межрегиональных и внутрирегиональных связей.

По словам посла Казахстана в Бельгии Маргулана Баймухана, несмотря на географическую удаленность регионов, существует схожая позиция стран Центральной Азии и Карибского бассейна в укреплении глобального диалога и международной безопасности, что является важным условием углубления экономических связей.

В ходе встречи казахстанский дипломат рассказал об инвестиционных преференциях и инструментах, которые позволяют иностранным инвесторам развивать свою деятельность в Казахстане. Особое внимание было уделено расширению транспортно-логистического потенциала Центральноазиатского региона. В этом контексте была отмечена возрастающая роль и заинтересованность ЕС в развитии «Среднего коридора». Кроме того, стороны обсудили приоритеты сотрудничества стран Центральной Азии и Монголии с институтами Евросоюза.

Как отметили участники встречи, ВВП стран Центральной Азии и Монголии вместе взятых сегодня составляет 430 миллиардов евро, а численность подрастающего молодого поколения этих стран к 2050 году может приблизиться к уровню 100 миллионов человек. В 2023 году внутрирегиональная торговля в Центральная Азия составила 11 миллиардов евро.

Выступая от имени регионального координатора по Карибскому региону, посол Ямайки Симона Беттон-Найо изложила основные достижения и планы в отношениях между ЕС и Карибским бассейном, а также наиболее актуальные европейские направления общей внешней политики. Дипломат подчеркнул, что их регион сотрудничает с ЕС по трем основным направлениям, включая сотрудничество в рамках Организации африканских карибских и тихоокеанских государств (OACPS), Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) и Экономического партнерства.

Симона Беттон-Найо отметила, что в 2023 году в Брюсселе пройдет второй саммит ЕС-CELAC. Ямайский дипломат намерена поделиться своим опытом в продвижении климатического, инновационного, гуманитарного и торгового диалога с центральноазиатскими партнерами.

Участники также затронули вопросы визового режима, увеличения количества рейсов и расширения географии полетов, туризма, образования, цифровизации, в частности реализации проектов электронного правительства, культурно-гуманитарного взаимодействия, диалога с ЕС в области укрепления демократических институтов, установления деловых контактов и т.д.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать предметный диалог, направленный на укрепление всестороннего взаимодействия между Центральной Азией, Монголией, Карибским регионом и ЕС.

Европейский Союз является одним из крупнейших торговых партнеров Карибского региона. В 2023 году общий объем торговли товарами между ЕС и Карибским бассейном составил 8 миллиардов евро.

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