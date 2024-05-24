Товарооборот Монголии с Россией и ЕАЭС может вырасти почти на четверть

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии связывает устойчивый рост экономики страны с торговыми соглашениями со странами-партнерами, в первую очередь с членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил торговый представитель России в Монголии Максим Васильев на тематической научной конференции "Перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Монголии и стран ЕАЭС".
"В 2023 году экономика Монголии выросла на 7%, и в последующие два года правительство страны прогнозирует рост на 6,5%. Устойчивый рост экономики страны монгольское правительство связывает в том числе с торговыми соглашениями со странами-партнерами, в первую очередь с ЕАЭС", - сказал торгпред РФ в Монголии.
Он добавил, что товарооборот Монголии с РФ и ЕАЭС может вырасти почти на четверть. Этот прогноз основан на таких крупных системообразующих проектах, как газопровод "Сила Сибири - 2", работы по проектированию которого полностью завершились, и развитие Улан-Баторской железной дороги - основной транспортной артерии страны.
В промышленном сотрудничестве РФ и Монголии Максим Васильев выделил энергетику, в том числе модернизацию ТЭЦ Улан-Батора, построенных еще в советское время. Другое перспективное направление для российско-монгольского сотрудничества - инфраструктура. Это строительство метро в Улан-Баторе, окружной железной дороги и развитие свободных зон.
Временное торговое соглашение с Монголией
"В сфере АПК ожидаем поставок сельскохозяйственной техники, прежде всего от Россельсхозмаша. Заслуживает внимание предложение Монголии создать прядильное производство совместно с РФ и Киргизией. Это можно обсудить на агрофоруме в начале августа в Улан-Баторе", - отметил российский торгпред.
Он напомнил, что в рамках программы экономического коридора РФ - Монголия - КНР на стадии обсуждения находятся 44 проекта. Решение о временном торговом соглашении, в рамках которого пошлины во взаимной торговле будут устранены или снижены по ограниченному кругу товаров, принято по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Работа над временным торговым соглашением между ЕАЭС и Монголией может завершиться до конца 2024 года.
источник: tass.ru