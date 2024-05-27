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Монгольские паралимпийцы завоевали первые медали по бочча

CentralAsia (MNG) -  Олимпийский и паралимпийский тренировочный центр Паюлахти, расположенный в Настоле, Лахти, принял первый в истории международный турнир World Boccia Challenger Tournament, который проходил в городе Лахти, Финляндия, с 9 по 17 мая. Под руководством тренеров С.Алтанхуяг и Л.Очгэрэл в мировом турнире приняли участие трое монгольских спортсменов.

Т.Мөнхдэмбэрэл завоевал серебряную медаль в мужской категории BC1 (спортсмены, имеющие серьезные ограничения активности, затрагивающие ноги, руки и туловище, и обычно прибегающие к использованию инвалидной коляски). В категории BC2 (возможности рук и кистей игроков часто позволяют бросать мяч сверху и снизу, с различными захватами) бронзовую медаль завоевал член сборной Монголии Х.Ирмуун.

Таким образом, монгольские спортсмены завоевали свои первые медали по парабочча на международном турнире после семи лет развития этого вида спорта в стране.

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