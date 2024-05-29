Монгольские адвокаты проводят День Pro Bono уже 12-й год подряд

CentralAsia (MNG) - При поддержке Генерального судебного совета Монголии и губернатора города Улан-Батор Ассоциация адвокатов Монголии провела 27 мая 2024 года на главной плошади столицы день бесплатных юридических консультаций.

Член Генерального совета судей Н. Баасанжав подчеркнула, что День общественных услуг проводится уже 12-й год. Она поблагодарила Ассоциацию адвокатов Монголии, участвующие организации и их сотрудников. Она предлагает, чтобы Ассоциация адвокатов Монголии позволила юристам-волонтерам, участвующим в мероприятии, зарабатывать кредитные часы, чтобы мероприятие привлекло больше профессиональных юристов, что сделало его более ценным и полезным.

В мероприятии приняли участие юристы Административного суда первой инстанции столицы, а также уголовных судов первой инстанции районов Баянзурх, Сухбаатар и Чингэлтэй. Они предоставляли гражданам консультации и информацию о судебных услугах, а также бесплатно распространяли книги и пособия.

«Pro bono» (от лат. pro bono publico «ради общественного блага») — оказание профессиональной помощи благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям на безвозмездной основе.

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