Дефицит 1,7 млн тонн бензина ожидают в Казахстане к 2030 году

CentralAsia (KZ) - К 2030 году дефицит бензина в Казахстане может сложиться на уровне 1,7 млн тонн, а дефицит дизельного топлива — 2-4 млн тонн. Такие показатели содержатся в Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли РК на 2024-2050 годы, которую разработали в Минэнерго, сообщает Orda.kz.

Концепцию Министерство энергетики разрабатывало при участии «КазМунайГаза», АО «Самрук-Казына», АНПЗ, ПНХЗ и других организаций, связанных с нефтепромышленной отраслью. В ней отражены пять основных направлений, по которым Минэнерго намерено работать:

обеспечение экономики отечественными нефтепродуктами;

экспорт казахстанского топлива;

соблюдение принципов ESG;

развитие нефтехимии;

повышение ВВП республики.

А главная задача — обеспечить к 2050 годам конкурентоспособность казахстанских НПЗ, привлечь в отрасль инвестиции и обеспечить ресурсы для противодействия экономическим вызовам.

В документе Минэнерго отмечает, что на нефтеперерабатывающих заводах в Казахстане немало проблем: в 2020-2022 годах три крупнейших НПЗ страны 391 раз уходили в простой из-за аварий и некачественного обслуживания. В 2023 году на предприятиях произошло 33 внеплановых остановки.

При этом нагрузка на нефтяную промышленность страны крайне велика — все три завода круглый год работают на предельных мощностях (до 110% от проектных), оборудование очень изношено, доступ к независимым источникам энергии затруднён.

Среди общих проблем нефтеперерабатывающей отрасли в Казахстане министерство отмечает нехватку мощностей, низкую глубину переработки нефти, госрегулирование цен (которое приводит к ценовому диспаритету и «серому» экспорту), высокие потери нефти на НПЗ, снижение производства ценного нефтехимического сырья. Министерство честно признаёт, что сегодня в стране нет экономических стимулов производить ценные светлые нефтепродукты. Старые месторождения тем временем истощаются, а существенного притока нефти с Тенгиза и Кашагана пока так и не произошло.

«По данным IHS Markit, к 2030 году дефицит бензинов может достичь 1,7 млн тонн, дизтоплива — от 2 до 4 млн тонн, авиатоплива — от 0,4 до 0,6 млн тонн», — указано в концепции.

В решении этих проблем и организации нефтяной отрасли Казахстану может помочь опыт таких стран, как Саудовская Аравия и Канада. Эти государства поддерживают высокий объём добычи, что позволяет им не только перерабатывать собственную нефть и обеспечивать внутренние рынки, но и экспортировать излишки. Есть чему поучиться также у Китая, Японии, Южной Кореи — там нет своих месторождений нефти, зато есть современные НПЗ с передовым оборудованием.

По прогнозам, которые приводит Минэнерго в своей концепции, к 2050 году вклад нефтеперерабатывающей отрасли в ВВП Казахстана увеличится до 2,8%. Потенциал для роста в этой сфере есть. Вопрос в том, как его реализовать.

Уже сейчас идёт работа по увеличению объёмов нефтепереработки с 17 до 27 млн тонн в год. При этом на первом этапе ставку в профильном министерстве делают на расширение и модернизацию трёх существующих заводов, а не на строительство четвёртого. План по созданию нового НПЗ в Казахстане собираются разработать к 2030 году.

«В среднесрочной перспективе необходимо решить ожидаемую нехватку нефтепродуктов на внутреннем рынке и развивать экспортный потенциал в ближайшие регионы. <...> Рекомендовано расширение Шымкентского, Павлодарского и Атырауского НПЗ вместо строительства нового нефтеперерабатывающего завода»,- говорится в документе.

Минэнерго предупреждает, что уже с 2030 года казахстанским НПЗ перестанет хватать сырья из-за истощения «зрелых» месторождений. Всё больше нефти придётся брать с Тенгиза и Кашагана. До 3,5 млн тонн нефти в год с этих «новых» месторождений планируют направлять на переработку на внутреннем рынке.

В планах у министерства — создать стратегические запасы топлива (150 тыс. тонн АИ-92, 50 тыс. тонн АИ-95, 240 тыс. тонн ДТ), а затем начать экспортировать казахстанские нефтепродукты в страны Центральной Азии и Европы.

Ещё в 2023 году Минэнерго полагало, что дефицит топлива Казахстану не грозит — по крайней мере, в ближайшие годы.

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