Реставрация дворца-музея Богд-Хаана продолжается

CentralAsia (MNG) - В Министерстве культуры сообщили, что реставрационные работы дворца-музея Богд-Хаана продолжаются, выполнено 70%.

В последний раз музей ремонтировался в 1961-1962 годах. Другими словами, за последние 60 лет такой масштабной реставрации музея, как в этот раз, не было.

Местные специалисты реставрируют здание, опираясь на опыт реставрации памятников культурного наследия и архитектуры в Индии и Южной Корее.

Правительство работает над восстановлением памятников, занимающих важное место в истории, культуре и наследии, чтобы передать их будущим поколениям.

Работы по обновлению музея завершатся в августе.

Дворец Богдо-гэгээна (Богд гэгээний ордон) — ургинская резиденция Богдо-гэгээна VIII, в настоящее время — посвящённый ему музей в Улан-Баторе (Монголия).

Комплекс расположен в юго-восточном улан-баторском районе Баянзурх по дороге на Зайсан. Изначально состоял из четырёх зданий, построенных по распоряжению Богдо-гэгээна VIII, с 1911 года — Богдо-Хаана Монголии, где он и жил вместе с супругой Цэндийн Дондогдулам. После смерти Богдо-гэгэна VIII в 1924 году народно-революционное правительство Монголии запретило поиски его новой реинкарнации. Значительная часть имущества была утрачена, роздана или распродана на аукционах. До настоящего времени из всего ансамбля дворца сохранилась только центральная часть. В помещении Зимнего дворца был открыт Национальный музей Монголии, с 1961 года преобразованный в Музей-резиденцию Богдо-Хаана.

источник: middleasiannews.com

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