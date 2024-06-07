Монгольский государственный академический театр оперы и балета исполнит «Трубадур» Джузеппе Верди

CentralAsia (MNG) - Государственный академический театр оперы и балета Монголии представит «Трубадур», один из шедевров гениального итальянского композитора Джузеппе Верди, в эти выходные, 8 и 9 июня 2024 года.

Оперой дирижирует ТЭЛМУУН-ОЧИР Цогхуу. Режиссер оперы ― ЭРДЭНЭБУЛГАН Лхагва, декорации ― ГУНГААСУХ Чойжилжав.

«Трубадур» — одна из трех великих опер итальянского гения Джузеппе Верди, принесших ему известность. Впервые он был поставлен 19 января 1853 года в театре «Аполло» в Риме. В Монголии опера была показана в Государственном академическом театре оперы и балета 28 мая 1994 года.

Тэлмуун-Очир – молодой артист, окончивший дирижёрский класс Корейского национального университета искусств. Он ученик Сунь Ши Ёна, влиятельного дирижёра в Корее.

Трубадур (Il trovatore) ― опера Джузеппе Верди в 4 действиях, 8 картинах, на либретто Сальваторе Каммарано и Леоне Бардаре. Премьера состоялась 19 января 1853 года в римском театре «Аполло». Наряду с «Травиатой» и «Риголетто» «Трубадур» считается одной из крупнейших работ Верди, созданных в 1850-е годы.

История создания

Верди задумал написать оперу на этот сюжет в начале 1850 года, вскоре после окончания работы над «Луизой Миллер». В письме от 2 января 1850 года к Каммарано он просит его написать либретто по драме испанского драматурга Антонио Гарсия Гутьерреса (1813―1884) «Трубадур», действие которой частично происходит в Альхаферии. Каммарано ответил Верди далеко не сразу: его смутил сюжет драмы, который цензура могла посчитать крамольным. Тем временем Верди, окончив в 1851 году оперу «Риголетто», вновь требует от Каммарано ответа. Наконец, в апреле 1851 года Каммарано присылает Верди вариант либретто, но оно не устраивает композитора. Новый текст Каммарано окончить не успел: летом 1852 года он умирает, и оставшуюся работу берёт на себя поэт Леоне Бардаре. Потрясённый смертью своего друга Каммарано, Верди, тем не менее, продолжил создание оперы и закончил эту работу к концу 1852 года.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения