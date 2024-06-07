Паводки в Казахстане: В каких регионах до сих пор топит дома

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - Казахстанские спасатели продолжают противопаводковые работы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В Атырауской области остаётся часть группировок спасателей до полного завершения работ.

В СКО завершили откачку талых вод с затопленных дворов. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты воинской части и местные исполнительные органы провели дезинфекцию в 127 осушенных домах.

В Уральске на 17 участках откачивают талую воду из дачных домов в круглосуточном режиме с помощью переносных и прицепных насосных станций повышенной производительности. В осушенных домах также провели дезинфекцию.

В сёлах Мамыр, Белшер и Нура Иргизского района Актюбинской области остаются затопленными 85 частных жилых домов и 42 двора. За прошедшую неделю воду отвели из 37 частных жилых домов и двух дворов. В сёлах Куйлыс и Жайсанбай провели берегоукрепительные работы.

В Кульсары продолжают откачку талой воды из 10 частных домов. За неделю отвели воду из четырёх жилищ, там провели дезинфекцию. Продолжаются берегоукрепительные работы на опасных участках. Ведётся круглосуточный мониторинг уровня воды реки Жайык, за сутки наблюдается спад.

В целом по стране в свои дома вернулись 64 тысячи человек, в пунктах временного размещения остаются 4645 человек. Всего спасатели откачали более 29,1 млн кубометров талой воды.

В противопаводковых работах задействовали 2028 человек и 434 единицы техники.

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