ООО «My Mongolia Entertainment» будет транслировать Олимпийские игры в Кыргызстане

CentralAsia (MNG) - Монгольская компания «My Mongolia Entertainment» будет транслировать Олимпийские игры в Париже в прямом эфире на Национальном телеканале Кыргызстана.

В частности, ООО «My Mongolia Entertainment» обеспечит КТРК прямую трансляцию Олимпиады. Это важная веха в истории телеиндустрии Монголии. Впервые монгольская телекомпания будет транслировать Олимпийские игры в прямом эфире на международное телевидение. В связи с этим 7 июня 2024 года директор ООО «My Mongolia Entertainment» Уламбадрах Мархаахуу и генеральный директор КТРК Болотбек Тиллебаев подписали Соглашение о сотрудничестве.

Директор ООО «My Mongolia Entertainment» Уламбадрах Мархаахуу сообщил: «Японская компания владеет правами на трансляцию Парижской Олимпиады в 22 странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Раньше мы получали от этой компании права на трансляцию Олимпийских игр в Монголии. Также наша компания получила права на трансляцию Парижской Олимпиады в Кыргызстане, стране Центральной Азии. Сегодня после длительных переговоров Кыргызское телевидение подписало с нами Соглашение о сотрудничестве. Мы считаем, что это заложило основу для дальнейшего сотрудничества между монгольскими телекомпаниями и издательскими и информационными компаниями Центральной Азии».

Генеральный директор КТРК Болотбек Тиллебаев подчеркнул: «Данное Соглашение знаменует собой начало нашего будущего сотрудничества. Я уверен, что мы продолжим сотрудничество во многих областях. Я рад подписать официальный контракт на трансляцию Парижской Олимпиады в Кыргызстане с Монгольским телевидением».

ООО «My Mongolia Entertainment» успешно транслировало летние Олимпийские игры «Токио 2020», зимние Олимпийские игры «Пекин 2022» и Азиатские игры «Ханчжоу 2022».

КТРК имеет каналы в шести городах и пяти областях Кыргызстана, на ней работает около 1000 человек. Ранее компания транслировала крупные спортивные мероприятия, в том числе зимние Олимпийские игры в Пекине и летние Олимпийские игры в Токио, в Кыргызстане.

источник: middleasiannews.com

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