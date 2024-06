Марк Шварцер прибыл в Улан-Батор. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Для сотрудничества с национальным брендом Go Моngolia приехали представители во главе с Марком Шварцером, знаменитым вратарем 145-летнего английского клуба «Фулхэм».

Представители клуба «Фулхэм» подпишут соглашение о сотрудничестве с национальным брендом нашей страны Go Mongolia.

В рамках этого сотрудничества «Фулхэм», самый популярный клуб Премьер-лиги в мире, объявил национальный бренд Go Mongolia официальным партнером лиги в сезоне 2024–2025 гг., разместив логотип национального бренда Go Mongolia на официальной тренировочной одежде и снаряжении. Это партнерство будет рекламироваться на официальном сайте и в социальных сетях, а также будет способствовать популяризации Монголии в мире через национальный бренд Go Mongolia во время всех домашних матчей.Данное сотрудничество станет важным событием для поддержки развития монгольского спорта и повышения репутации Монголии на международном уровне. Таким образом Национальный брендинг Go Mongolia охватит 3,2 миллиарда зрителей Премьер-лиги и окажет существенное влияние на развитие монгольского спорта.

«Приятно приехать в Монголию. Я благодарен за сотрудничество с Министерством культуры вашей страны. В рамках нашего сотрудничества мы рады сотрудничать с национальным брендом вашей страны Go Mongolia в новом сезоне 2024 года. Кроме того, мы будем готовить профессиональных футболистов из Монголии и рады сообщить, что «Фулхэм» откроет официальный клуб в Монголии», — заявил Марк Шварцер на пресс-конференции.

Марк Шварцер родился 6 октября 1972 года, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский футболист немецкого происхождения, вратарь. Рекордсмен сборной Австралии по количеству проведённых матчей. Участник двух чемпионатов мира (2006, 2010).

Свою карьеру Шварцер начал в австралийском клубе «Маркони Сталлионс», затем переехал на историческую родину, где провёл в один сезон в дрезденском «Динамо» и один сезон в «Кайзерслаутерне». Затем Марк на долгие годы перебрался в Англию, где выступал за «Брэдфорд Сити», «Мидлсбро» и «Фулхэм». За это время Шварцер достиг отметки в более чем 500 проведенных матчей в Премьер-лиге.

9 июля 2013 года Марк перешёл в «Челси» на правах свободного агента. 19 апреля 2014 года в игре против «Сандерленда» Шварцер стал самым возрастным игроком «Челси», когда-либо выходившем на поле в составе команды в Премьер-лиге — на момент игры ему был 41 год и 195 дней. 22 апреля 2014 года Марк впервые сыграл в Лиге чемпионов. Он появился на поле на 17-й минуте полуфинального матча против мадридского «Атлетико» (0:0), заменив травмированного Петра Чеха. В ответной игре 30 апреля Шварцер стал самым возрастным игроком стартового состава команды, играющей в плей-офф Лиги чемпионов — в день игры вратарю был 41 год и 206 дней. Спустя один сезон в «Челси» Шварцер покинул команду и перешёл в «Лестер Сити». 8 сентября 2016 года объявил о завершении карьеры футболиста.

