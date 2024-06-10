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В Индонезии пятиметровый питон целиком проглотил женщину
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В индонезийской деревне пятиметровый сетчатый питон проглотил 45-летнюю женщину, которая собирала в лесу растения для продажи на местном рынке. Местные жители нашли объевшуюся раздутую змею рядом с одеждой жертвы.

Об этом сообщают западные СМИ и публикуют видео момента извлечения тела из пресмыкающегося.

45-летняя (по некоторым данным, 50-летняя) Фарида жила в провинции Южный Сулавеси. 6 июня она не вернулась домой из леса. Муж пропавшей нашел ее вещи в лесу, что показалось ему подозрительным. Он организовал поиски супруги и оповестил о пропаже местных жителей.

На следующий день они нашли змею с огромным брюхом, разрезали его и первым делом увидели голову жертвы. Судя по ранам на трупе, питон вонзил зубы женщине в ногу, затем обвился вокруг ее тела, задушил и проглотил.

У погибшей остались четверо детей. Она стала пятой жертвой сетчатого питона в Индонезии с 2017 года.

Сетчатый питон - самая большая змея в мире, она может достигать 7 метров в длину. Самый длинный из известных науке сетчатых питонов был найден в 1912 году и достигал 10 метров.

Сетчатые питоны обитают в Юго-Восточной Азии. В джунглях Индонезии обитает большая популяция сетчатых питонов, не потревоженных городской цивилизацией.

Сетчатые питоны отлично плавают и иногда заплывают даже в открытое море.

Охотиться они предпочитают вечером и ночью, а дни проводят на деревьях, или в пещерах.

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