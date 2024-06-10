Монгольский силач квалифицировался на Паралимпийские игры 2024 года в Париже

CentralAsia (MNG) - СОДНОМПИЛЖЭЭ Энхбаяр получил квалификацию для участия в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

В частности, Международная федерация пауэрлифтинга объявила имена некоторых тяжелоатлетов, которые выступят в категории пауэрлифтинга на летних Паралимпийских играх «Париж-2024».

В мужской категории 107 кг Олимпийских игр Содномпилжээ — золотой и бронзовый призер Паралимпийских игр, три золотых и четыре серебряных призера Кубка мира, шестикратный чемпион Кубка мира, двукратный чемпион чемпионата Азии и рекордсмен мира из Монголии, примет участие в мировом рейтинге. Право на участие в летних Паралимпийских играх гарантируется рейтинговым успехом.

Содномпилжээ впервые завоевал бронзу на Паралимпийских играх «Рио-2016», завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх «Токио-2020», а «Париж-2024» — его третьи Паралимпийские игры.

источник: middleasiannews.com

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