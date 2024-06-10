90 человек умерли в Мексике из-за аномальной жары

CentralAsia (CA) - В Мексике из-за аномальной жары с начала года умерли 90 человек, сообщает Anadolu.

В 14 штатах Мексики температура воздуха превышает +40°C. Число погибших из-за влияния экстремально высоких температур растёт в таких штатах, как Веракрус, Табаско, Тамаулипас, Нуэво-Леон и Сан-Луис-Потоси.

По данным Минздрава Мексики, только с 29 мая по 5 июня из-за аномальной жары скончались 29 человек, около 2000 человек обратились к медикам с тепловым ударом.

Национальная метеорологическая служба прогнозирует, что пока экстремальные температуры сохраняются в стране. Пожилым людям и больным с хроническими заболеваниями рекомендуют не выходить на улицу в разгар жары без необходимости.

По данным Национального автономного университета Мексики, в последние 15 дней мая наблюдались самые высокие температуры в истории страны.