Монгольская киберкоманда обыграла NIP и выиграла YaLLa Compass 2024, получив $200 тыс. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Это второй международный титул подряд для монгольской команды, которая на следующей неделе будет бороться за тройной титул в Йёнчёпинге.

The MongolZ стала чемпионами YaLLa Compass 2024, одержав победу со счетом 2:1 над Ninjas in Pyjamas в воскресенье, выиграв свой второй международный турнир подряд после завоевания весеннего трофея MESA Nomadic Masters Spring в начале месяца.

Монголы завершили впечатляющую серию в Абу-Даби еще одним доминирующим результатом против команды-сюрприза турнира, которая ярко начала матч, но по мере его продолжения терпела неудачи.

Счет 2-1 не совсем отражает, насколько лучше The MongolZ была в этом финале, которой легко могла бы стать серией 2-0, если бы войска Гарьдмагнай "⁠bLitz⁠" Бямбасурэна не потратили впустую ни одного пункта карты на Ancient после возвращения из дефицит 3-9.

Остальные две карты были довольно односторонними, поскольку The MongolZ обогнала своих оппонентов, а Артем «⁠r1nkle⁠» Мороз — кандидат на звание MVP турнира, направлявшийся к матчу — выглядел в значительной степени неэффективно в решающем матче. Тем не менее, это не должно умалять того, насколько хороши Ninjas in Pyjamas в своем дебюте на локальной сети. Они выглядят как законные претенденты на титул на глобальном финале FiReLEAGUE 2024, который пройдет на следующей неделе в Аргентине.

Что касается The MongolZ, то эта кампания, завоевавшая титул, еще больше укрепляет мнение о том, что на данный момент они являются одной из самых активных команд на сцене. Они будут стремиться сделать это три раза подряд на ESL Challenger Jönköping, хотя ясно, что у них есть более серьезные цели.

«Мы сделаем все возможное и пойдем вперед», - заявил после матча Содбаяр "⁠Techno⁠" Мөнхболд. «Цель, конечно же, — мэйджор».

Команда Ninjas in Pyjamas выступила с настоящей целью и вырвалась вперед со счетом 4-1 на стороне T Ancient, причем r1nkle мог похвастаться 186 ADR, рекордом стартовых дуэлей 3-0 и 11 фрагами за этот период. Затем Фредрик «⁠REZ⁠» Штернер взял верх, завершив половину со счетом 16-5 K-D, что вдохновило NIP на впечатляющее преимущество 9-3.

Но MVP IEM Oakland 2017 года пропал без вести во втором тайме, дав The MongolZ возможность вернуться в игру. Благодаря невероятной игре bLitz азиатские гиганты сократили отставание, но им не удалось нанести завершающий удар, поскольку Ninjas in Pyjamas из последних сил форсировали овертайм, а затем обеспечили победу безупречным овертаймом со счетом 4–0.

Играя в свою первую игру Mirage по локальной сети с тех пор, как к ним присоединился Исак «⁠isak⁠» Фален, игроки Ninjas in Pyjamas показали некоторую усталость на ранних стадиях игры, когда команда The MongolZ вырвалась вперед со счетом 6-0. Затем команда NIP усилила защиту и сократила дефицит до четырех раундов перед перерывом, чтобы сохранить свои надежды на возвращение.

Команда The MongolZ увеличила свое преимущество благодаря гладкому пистолетному раунду только для того, чтобы подарить своим противникам возможность вернуться в игру с неудачной реализацией. Ninjas in Pyjamas набрала этот импульс и набрала счет 7–9, прежде чем The MongolZ взяла себя в руки и выиграла четыре матча подряд, обеспечив себе карту.

Nuke начал с того, что Ninjas in Pyjamas быстро вырвалась вперед на стороне CT, но они уступили контроль над игрой, как только у их противников появились деньги для работы. Затем bLitz спас свою команду с помощью сцепления 1 на 3, которое предотвратило полную перезагрузку и позволило The MongolZ твердо контролировать игру.

В тот момент, когда ситуация для NIP стала выглядеть мрачной, Макс «⁠maxster⁠» Янссон спас свою команду тремя убийствами Five-Seven в эко-раунде, который оказался спасательным кругом для шведской команды, что сократило дефицит до 5-7.

Но надежды Ninjas на возвращение вскоре рухнули. Клатч 1 на 2 от Исака — это все, что NIP смог собрать во втором тайме: The MongolZ держала почти непробиваемую защиту, чтобы положить конец игре и поднять трофей.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения