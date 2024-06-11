Прямой рейс Улан-Батор—Прага откроется в июле этого года

CentralAsia (MNG) - Частная компания гражданской авиации Монголии «Eznis Airways» с июля 2024 года будет осуществлять прямые рейсы по маршруту Улан-Батор—Прага.

Министерство дорожно-транспортного развития Монголии поставило цель «Доступный билет – доступные рейсы» и уделяет особое внимание увеличению количества и частоты международных и внутренних рейсов. При этом компания «Eznis Airways» будет выполнять рейсы по маршруту Улан-Батор—Прага два раза в неделю, по средам и субботам, начиная с 10 июля 2024 года.

На сегодняшний день в Чехии учатся и проживают около 13 000 граждан нашей страны.

Компания «Eznis Airways» получила членство в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в ходе 80-го годового общего собрания IATA и Всемирного саммита воздушного транспорта, состоявшегося в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, 2-4 июня 2024 года.

источник: middleasiannews.com

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