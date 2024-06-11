Беспорядки в Казахстане: В Алматы вынесли приговор по делу о январском штурме резиденции

CentralAsia (KZ) - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор по делу о штурме алматинской резиденции президента и акимата мегаполиса во время январских событий 2022 года, сообщает Informburo.kz.

Процесс начался ещё в сентябре 2023 года, на скамье подсудимых 11 человек. Среди них Косай Маханбаев и Нуртас Каранеев, одними из первых заявивших о пытках после задержаний. Прокурор запросил для всех от 10 до 12 лет лишения свободы.

Подсудимым предъявили обвинения по статьям 261 – «Захват заложника», 269 – «Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват», 272 – «Массовые беспорядки и статье 380 – «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти» УК РК.

Суд вынес приговор:

Серикбол Орынгазы – семь лет заключения, с учётом амнистии – один год и девять месяцев в учреждении средней безопасности;

Рысбек Мамыров – семь лет заключения, с учётом амнистии – один год и девять месяцев в учреждении средней безопасности;

Арман Алимбеков – семь лет заключения, с учётом амнистии – один год и девять месяцев в учреждении средней безопасности;

Абидолла Таубай – семь лет заключения, с учётом амнистии – один год и девять месяцев в учреждении средней безопасности;

Нуртас Каранеев – семь лет заключения, с учётом амнистии – один год и девять месяцев в учреждении средней безопасности;

Косай Маханбаев – семь лет заключения, с учётом амнистии – один год и девять месяцев в учреждении средней безопасности;

Серик Кекилбаев – семь лет заключения, с учётом амнистии – один год и девять месяцев в учреждении средней безопасности;

Нурсултан Байкисиев – семь лет заключения, с учётом амнистии – один год и девять месяцев в учреждении средней безопасности;

Акжол Жандарбеков – 16 лет заключения, с учётом амнистии – четыре года в учреждении средней безопасности;

Даурен Бакиев – семь лет заключения, с учётом амнистии – один год и девять месяцев в учреждении средней безопасности;

Турсынбай Алпысбаев – семь лет заключения, с учётом амнистии – один год и девять месяцев в учреждении средней безопасности.

«Преступные действия подсудимых привели к тяжким последствиям, связанным с уничтожением имущества. Трое подсудимых применили насилие в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Один из подсудимых удерживал в качестве заложников двух военных курсантов, причинив им лёгкие телесные повреждения. Подсудимые вину в предъявленном обвинении признали частично», – рассказали в пресс-служба суда.

Смягчающими приговор обстоятельствами стали: наличие малолетних детей, состояние здоровья, семейное положение и отсутствие ранее судимости.

В январе 2022 года протесты в Мангистауской области Казахстана против повышения цен на газ быстро охватили всю страну, перерастая в беспорядки. Эпицентром стал Алматы, где 5 января толпа ворвалась и подожгла здания акимата и резиденции президента. По данным Генпрокуратуры, в захвате участвовали до тысячи человек.

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