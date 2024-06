Юные модели из Монголии впервые примут участие в конкурсе Elite Model Look. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Чтобы впервые представлять Монголию на конкурсе Elite Model Look, 9 июня две модели отправились в Прагу, столицу Чехии. Они были выбраны среди тысяч претендентов из более чем ста стран.

Считается, что это мероприятие станет мостом, соединяющим монгольских моделей с крупнейшей международной компанией по управлению модой.

Монгольские модели ЭНХЖИН Эрдэнэбаатар и ЁНДОНПЭРЭНЛЭЙ Баасанжав примут участие в конкурсе профессиональных моделей Elite Model Look.

22 девочки и 18 мальчиков вошли в число 40 финалистов 40-го мирового финала Elite Model Look.

40 финалистов были выбраны из тысяч претендентов из более чем ста стран. Участие в данном мероприятии даст шанс выиграть контракт топ-моделей с Elite Model Management. 40 моделей, вышедших в финал, представляют 22 страны с пяти континентов земного шара.

Мероприятие пройдет в Праге 02 15 июня в третий раз. Но перед конкурсом его участникам предстоит пройти интенсивную учебу, во время которой модели изучат дефиле, актерское мастерство, социальные сети, примут участие в занятиях по осознанности, а также фото- и видеосъемках.

Агентство «Elite Model Management» было основано в Париже, в 1972 году Джоном Касабланкасом (1942—2013) и Элейном Киттлером. Агентство Elite Model открыло таких моделей, как Синди Кроуфорд, Стефани Сеймур, Татьяна Патитц, Жизель Бюндхен, Алессандра Амбросио, Катрина Балф, Ваани Капур и Лара Стоун.

Elite Model Look — ежегодный конкурс начинающих моделей, проводится крупнейшим международным модельным агентством «Elite Model Management», также известен как Look of the Year (до 1995 года).

источник: middleasiannews.com

