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Батцэцэг Батмөнх и Бахтиёр Саидов провели телефонный разговор

CentralAsia (MNG) -  11 июня 2024 года министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх провела телефонный разговор с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Главы МИД двух стран подчеркнули, что работа, согласованная сторонами в ходе прошлогоднего официального визита министра Батцэцэг в Узбекистан, начала воплощаться в деловую практику.

Они также обсудили вопросы расширения дружественных отношений между двумя странами, обогащения сотрудничества экономическим содержанием и обменялись мнениями о подготовке к визиту на высоком уровне, который состоится в ближайшее время.

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