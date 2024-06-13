Футбольный клуб «Фулхэм» начал партнерство с Минкультуры Монголии и Go Mongolia

CentralAsia (MNG) - Футбольный клуб «Фулхэм» объявил Go Mongolia своим официальным тренировочным комплектом и партнером по туристическим направлениям.

Сотрудничество направлено на продвижение Монголии посредством последовательной узнаваемости бренда и маркетинговых инициатив, чтобы рассказать и поделиться множеством историй о долгом наследии страны.

Министр культуры г-жа Номин Чинбат сказала: «Go Mongolia олицетворяет красоту нашей страны и невероятный дух нашего народа. Мы рады сотрудничеству с «Фулхэмом», чтобы поделиться этой красотой со всем миром».

Главный исполнительный директор футбольного клуба «Фулхэм» Алистер Макинтош заявил: «Мы очень рады скоро представить линейку тренировочных комплектов под брендом Go Mongolia».

Анонс состоялся 9 июня 2024 года на стадионе Федерации футбола Монголии в Улан-Баторе. Г-же Номин Чинбат была вручена футболка с автографом «Фулхэма» от бывшего вратаря Марка Шварцера, подарок в ознаменование начала партнерства.

В течение предстоящего сезона 2024/25 брендинг Go Mongolia будет появляться на тренировочной форме всех команд Клуба.

источник: middleasiannews.com

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