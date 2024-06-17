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Мужская сборная Монголии выиграла турнир по баскетболу 3х3 в Китае. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -  Мужская сборная Монголии до 23 лет стала чемпионом турнира FIBA 3x3 Nations League Stop-3, проходящего в Китае. Мужская сборная Монголии одержала три победы подряд.

Ранее наша команда выиграла чемпионат FIBA 3x3 Nations League Stop-1 в китайской провинции Ханьдань.

Например, в второй серии FIBA 3x3 Nations League Stop-1 монгольские парни выиграли чемпионат, обыграв хозяев – сборную Китая со счётом 20:19. Но во второй серии они снова выиграли чемпионат, победив Турменистан со счётом 19:16.

В третьей серии они обыграли в финале Японию со счетом 18:17 и не только взяли реванш за поражение в первой серии, но и одержали победу.

К сожалению, в четвёртой серии FIBA 3x3 Nations League Stop-4 мужская сборная Монголии проиграла в финале сборной Китая со счётом 16:21.

источник: middleasiannews.com

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