В Индии при столкновении двух поездов погибли 15 человек

CentralAsia (CA) - В индийском штате Западная Бенгалия пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. В результате погибли как минимум 15 человек, сообщает агентство PTI со ссылкой на официальных лиц.

Инцидент произошел сегодня, 17 июня, около 9:00 утра по местному времени. Пассажирский экспресс Канченджанга врезался в товарный поезд около станции Рангапани. Изначально сообщалось о пяти погибших, позднее их число выросло.

В результате аварии пострадали 60 человек.

По предварительной информации, машинист грузового поезда пропустил сигнал остановки, после чего врезался во второй состав.

