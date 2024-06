В популярной корейской видеоигре появился «Монгольский ресторан». ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Южнокорейская компания Grampus LLC официально объявила сегодня, 19 июня, что обновляет свою видеоигру «My Little Chef» и добавляет в нее «Монгольский ресторан».

Недавно добавленный в игру «Монгольский ресторан» дает возможность ощутить традиционную атмосферу Монголии и оформлен в стиле традиционных юрт кочевников.

Также в «Монгольском ресторане» можно приготовить хуурга, суп с овощами, тонко нарезанную баранину, жареные овощи, хуушуур, бууз, хорхог, айраг (кумыс), молочный чай и т. д.

Пэ Юн Ми, генеральный директор My Little Chef, сказал: «Мы рады представить 66-й новый тематический «Монгольский ресторан» My Little Chef. Вы влюбитесь в традиционную монгольскую еду».

В настоящее время игру загрузили в Корее более 2,3 миллиона раз, и ее цель – распространить опыт приготовления пищи по традиционным рецептам со всего мира.

My Little Chef — это бесплатная игра-симулятор кулинарии, которая понравится людям всех возрастов.

источник: middleasiannews.com

