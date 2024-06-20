Юные монгольские шахматисты завоевали три серебряные и одну бронзовую медали в Алматы

CentralAsia (MNG) - В Алматы, Республика Казахстан, завершился 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам 2024 года. В турнире приняли участие около 650 игроков из 34 стран в возрасте от 7 до 18 лет. Как сообщает Казахстанская федерация шахмат, это рекордное число участников для шахматного турнира международного уровня.

Чемпионат проходил до 20 июня во всех контролях времени – классика, рапид и блиц. Соревнования были организованы отдельно для юношей и девушек в шести возрастных категориях.

Самые представительные спортивные делегации у хозяев турнира и у Узбекистана – по 58 участников; у России, выступающей под флагом ФИДЕ, – 54; Вьетнама – 48; Индии – 36; и Кыргызстана – 34 и Монголии – 27; остальные делегации имеют гораздо меньшее число участников.

Монголию представляли 27 шахматистов, трое из которых завоевали медали. В частности, АНАНД Цогтбилэг завоевал бронзовую медаль в возрастной категории до 10 лет, ТЭНГУУНДАЛАЙ Ганбат стал обладателем серебряной медали в возрастной категории до 14 лет.

Среди девочек в категории до 16 лет серебряную медаль завоевала мастер ФИДЕ ХУСЛЭН Эрдэнэбаяр, набравшая семь очков из девяти возможных. Она также завоевала серебряную медаль в категории быстрых шахмат.

источник: middleasiannews.com

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